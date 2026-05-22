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Construção de CMEI avança na Vila Santa Maria e deve atender mais de 100 crianças

Com investimento de R$ 1,4 milhão, a nova unidade vai substituir a atual creche da LBV

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 10:53:01 Editado em 22.05.2026, 10:52:56
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Construção de CMEI avança na Vila Santa Maria e deve atender mais de 100 crianças
Autor A estrutura inicial contempla quatro salas de aula - Foto: Prefeitura de Ibiporã

A construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) na Vila Santa Maria, em Ivaiporã, avança com um investimento inicial de aproximadamente R$ 1,4 milhão. O projeto, erguido no terreno do antigo hospital municipal, visa substituir a atual creche da Legião da Boa Vontade (LBV) e ampliar a capacidade de atendimento na região para até 100 crianças.

As obras foram vistoriadas na última quinta-feira (21) pelo prefeito Luiz Carlos Gil e pelo deputado federal Sérgio Souza, autor da indicação dos recursos oriundos do Fundo da Infância e Adolescência, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social.

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Com 456 metros quadrados de área construída, a estrutura inicial contempla quatro salas de aula, mas a prefeitura já prepara uma licitação de mais R$ 600 mil para a construção de outras quatro salas, dobrando o tamanho do complexo. Segundo o prefeito Luiz Carlos Gil, a obra segue um padrão moderno estabelecido pelo Governo do Estado, sendo projetada para oferecer conforto e segurança.

O gestor destacou detalhes do acabamento, que incluirá um playground interno com piso emborrachado e revestimentos de alta durabilidade, formando uma base armada reforçada.

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A decisão de construir o novo espaço ocorreu após a LBV solicitar a devolução do prédio atual, que abriga cerca de 70 crianças e já não apresentava a estrutura ideal para o município.

O prefeito ressaltou que a nova unidade foi planejada não apenas para suprir essa demanda de imediato, mas também para integrar um futuro polo educacional com área para expansão, permitindo que os alunos façam a transição direta do CMEI para a escola de tempo integral vizinha.

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Acompanhando o projeto desde a sua concepção, o deputado Sérgio Souza celebrou o ritmo acelerado dos trabalhos, que já se encontram na fase de reboco e instalação de vidros.

O parlamentar enfatizou a importância da infraestrutura para a transformação urbana e social da Vila Santa Maria, garantindo a entrega iminente de um ambiente adequado e de excelência para o desenvolvimento infantil na cidade.

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CMEI desenvolvimento social Educação Infantil infraestrutura ivaipora Vila Santa Maria
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