Construção da nova Capela Mortuária de Alto Porã avança

Prefeitura pretende inaugurar a Capela Mortuária do Alto Porã, em novembro

Cumprindo compromissos assumidos com o vereador José Aparecido Peres (Zé do Bar), que faleceu em março, a gestão Carlos Gil e Marcelo Reis investe recursos para inaugurar a Capela Mortuária do Alto Porã, em novembro, quando será celebrado o 60º aniversário de Ivaiporã.

A Capela Mortuária, que está com mais de 70% da obra concluída, foi visitada pelos diretores dos Departamentos Municipais de Obras, Agricultura e Viação, Bruno Montoro, Estela Guisi Bagio Zanetti e Ilson Gagliano, secretária municipal de Educação, Roseli de Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, e pelos os vereadores Emerson Bertotti e José Maurino Carniato.

O terreno onde a Capela Mortuária está em processo de acabamentos foi doado pela moradora Lúcia Rocato Len, que acompanhou a visita dos membros do Executivo e Legislativo. Segundo o prefeito Carlos Gil a obra estava parada, há pelo menos 3 anos, e a conclusão atenderá ao pedido do falecido vereador José Aparecido Peres e à reivindicação da população do distrito.

Com o bom andamento das obras da Escola Municipal do Alto Porã e da Capela Mortuária, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis esperam inaugurá-las em novembro.

Noeli dos Santos Oliveira, que reside no Alto Porã, cumprimentou os membros do Executivo e Legislativo, e aproveitou para parabenizá-los pelas obras em execução no Alto Porã e por aquelas que serão feitas no distrito no decorrer da gestão 2021/2024.

Recape em pedra irregular

A gestão Carlos Gil também anunciou o recape que será feito sobre pedras irregulares na Rua Jacutinga, a partir da entrada do Alto Porã, passando pelas Ruas Corumbataí e Beija Flor, num total de 8.010m², e Rua Sabiá, onde a obra será executada em 1.450m². A Prefeitura investirá R$289.714,00 numa extensão de 9.460m².