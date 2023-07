Construção da Casa da Memória vai preservar a história de Ivaiporã

As obras estão em andamento no Parque Jardim Botânico

A cidade de Ivaiporã terá um espaço para preservar a história e valorizar a cultura. Trata-se da Casa da Memória, um projeto arquitetônico idealizado pela arquiteta Silvana Zurlo. Após o prefeito Carlos Gil assinar a Ordem de Serviços, em novembro de 2022, no valor de R$592.871,02, as obras estão em andamento no Parque Jardim Botânico.

A Casa da Memória tem como objetivo preservar a história de Ivaiporã, bem como valorizar a cultura do município. Com isso, a administração municipal busca criar um espaço que abrigará um rico acervo de fotos, vídeos, utensílios domésticos e de trabalho, vestidos de noiva e documentos históricos, coletados da população.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Luciane Baggio, que tem acompanhado a obra, e a coordenadora do curso de História do Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Neilaine Lima, a população está convidada a colaborar com a Casa da Memória. Os cidadãos podem contribuir com materiais históricos como fotos das décadas de 40, 50, 60 e 70, vídeos das décadas de 70 e 80, utensílios domésticos e de trabalho das décadas de 40, 50 e 60, vestidos de noiva das décadas de 40 e 50, e documentos históricos em geral.

Para garantir que os itens doados estejam em conformidade com os critérios de relevância histórica, Luciane Baggio e Neilaine Ramos informam que o acervo passará por uma triagem criteriosa. A orientação é que a população fotografe o material a ser doado e envie pelo WhatsApp 3472-5419, a fim de que a equipe da Secretaria Municipal de Cultura possa analisar.

A inauguração da Casa da Memória está prevista para acontecer em dezembro. A cidade poderá preservar a história e proporcionar aos visitantes a oportunidade de conhecer e valorizar a cultura do município. A Casa da Memória será um espaço de encontro entre passado e presente, promovendo o resgate e a preservação da identidade de Ivaiporã para as futuras gerações.

