Conservação do solo na Bacia Pindaúva é tema de palestra em Ivaiporã

A convite da diretora do Departamento de Meio Ambiente, Denise Kusminski, a geógrafa Laine Milene Caraminan ministrou uma palestra sobre a Conservação do Solo na Bacia do Pindaúva de Ivaiporã – área estudada pela palestrante.

O foco foi especialmente voltado aos produtores rurais que têm contribuído para a revitalização de nascentes em parceria com a Prefeitura.

Laine Caraminan compartilhou conhecimento especializado para enriquecer a Semana do Meio Ambiente, realizada entre 29 de maio e 7 de junho. A palestra sobre a Conservação do Solo na Bacia do Pindaúva teve como objetivo informar e orientar os produtores rurais sobre práticas sustentáveis que possam ser implementadas para garantir a saúde dos solos e a preservação das nascentes.

“Os produtores rurais são importante na conservação dos solos na Bacia do Pindaúva, porque ajudam aumentar a as áreas de APP, implementam práticas conservacionistas e integram o programa Cultivando Água Limpa”, garantiu Laine Caraminan.

Fundo Municipal

Anualmente, os produtores rurais que colaboram com a revitalização das nascentes recebem recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente como incentivo financeiro, variando entre R$928,20 e R$1.856,40. “A administração municipal de Ivaiporã demonstra um compromisso firme com a preservação ambiental – especialmente por meio do programa Cultivando Água Limpa, reconhecendo a importância da conservação dos solos e da manutenção das nascentes”, garantiu exemplificou Denise Kusminski.

O programa Cultivando Água Limpa foi criado durante a 1ª gestão do prefeito Carlos Gil com a Lei 2.596 de 26 de fevereiro de 2015. Foi vencedor do Prêmio Gestor Público do Paraná, em 2015, devido à contribuição para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O programa visa à recuperação e conservação dos recursos hídricos do município, englobando a revitalização de nascentes, ações de reflorestamento, o estímulo ao uso responsável dos recursos naturais e a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental.

Preservação

Convidada a usar da palavra, a vereadora Gertrudes Bernardy – responsável por apresentar projeto ao Legislativo tornando-se lei a Semana do Meio Ambiente, disse que se tratou de um dia muito importante para Ivaiporã. “Se cada um colaborar com a preservação ambiental, o Brasil não sofrerá consequências a exemplo de outros países”, comparou a vereadora.

Com a união de esforços entre a administração municipal e os produtores rurais, Ivaiporã caminha na direção de alcançar metas importantes para a sustentabilidade, contribuindo para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU – em particular: ODS 15 – Vida Terrestre.

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, agradeceu aos produtores rurais por acreditarem no programa Cultivando Água Limpa – concedendo acesso às nascentes e ajudando a preservá-las. “Sem água não há vida! Por isso, devemos comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque a preservação é fundamental para a qualidade de vida da população, manutenção dos recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável da região”, defendeu Carlos Gil.

Assistiram à palestra ministrada pela geógrafa diretores de departamentos municipais, produtores rurais, vereadores e o chefe do escritório regional do IAT (Instituto Água e Terra) de Ivaiporã, Maurílio Villa.

