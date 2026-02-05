Leia a última edição
ASSSTÊNCIA SOCIAL

Conselhos Municipais se reúnem para alinhar políticas sociais em Ivaiporã

Encontro avaliou ações de 2025 e definiu prioridades da área social para 2026

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 18:55:21 Editado em 05.02.2026, 18:55:17
Conselhos Municipais se reúnem para alinhar políticas sociais em Ivaiporã
Autor Prefeitura de Ivaiporã realizou a primeira reunião de 2026 com os Conselhos Municipais da área social - Foto: Arquivo/Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

A Prefeitura de Ivaiporã realizou, na quinta-feira (29), a primeira reunião com os Conselhos Municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social. O encontro serviu para avaliar as ações de 2025 e definir prioridades para 2026.

A reunião teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer o diálogo institucional e planejar políticas públicas conforme as demandas da população. Representantes de diferentes áreas participaram do encontro, que abriu o calendário anual dos conselhos no município.

Durante o encontro, foi apresentado o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025. A partir da avaliação, os conselhos discutiram metas e o planejamento das atividades que serão executadas em 2026.

Segundo a vice-prefeita Gertrudes Bernardy, o diálogo com os conselhos fortalece a gestão pública. “Quando os conselhos participam ativamente, as políticas públicas chegam com mais eficiência a quem precisa”, afirmou.

Participaram da reunião representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, presididos por Jair Burato; dos Direitos da Mulher, representado por Hellenn Silvestre Costa; de Políticas Públicas sobre Drogas, por Clodoaldo de Oliveira; dos Direitos da Pessoa Idosa, por Rosângela de Lima; da Juventude e da Promoção da Igualdade Racial, por Maicon Aparecido dos Santos; e da Pessoa com Deficiência, por Ruy Yanagui Pereira Teixeira.

O Comitê Gestor Cidade Amiga da Pessoa Idosa também participou da reunião, reforçando o compromisso do município com políticas públicas inclusivas.

