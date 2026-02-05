Conselhos Municipais se reúnem para alinhar políticas sociais em Ivaiporã
Encontro avaliou ações de 2025 e definiu prioridades da área social para 2026
A Prefeitura de Ivaiporã realizou, na quinta-feira (29), a primeira reunião com os Conselhos Municipais vinculados à Secretaria de Assistência Social. O encontro serviu para avaliar as ações de 2025 e definir prioridades para 2026.
A reunião teve como objetivo alinhar estratégias, fortalecer o diálogo institucional e planejar políticas públicas conforme as demandas da população. Representantes de diferentes áreas participaram do encontro, que abriu o calendário anual dos conselhos no município.
Durante o encontro, foi apresentado o balanço das ações desenvolvidas ao longo de 2025. A partir da avaliação, os conselhos discutiram metas e o planejamento das atividades que serão executadas em 2026.
Segundo a vice-prefeita Gertrudes Bernardy, o diálogo com os conselhos fortalece a gestão pública. “Quando os conselhos participam ativamente, as políticas públicas chegam com mais eficiência a quem precisa”, afirmou.
Participaram da reunião representantes dos Conselhos Municipais de Assistência Social e da Criança e do Adolescente, presididos por Jair Burato; dos Direitos da Mulher, representado por Hellenn Silvestre Costa; de Políticas Públicas sobre Drogas, por Clodoaldo de Oliveira; dos Direitos da Pessoa Idosa, por Rosângela de Lima; da Juventude e da Promoção da Igualdade Racial, por Maicon Aparecido dos Santos; e da Pessoa com Deficiência, por Ruy Yanagui Pereira Teixeira.
O Comitê Gestor Cidade Amiga da Pessoa Idosa também participou da reunião, reforçando o compromisso do município com políticas públicas inclusivas.
