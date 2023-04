Conselho Tutelar põe fim a festa em chácara ao achar menores e bebidas

Da Redação

A Polícia Militar e o Conselho Tutelar interromperam no sábado (16) uma festa realizada em uma chácara no município de Rio Branco do Ivaí, após denúncia de que menores estariam ingerindo bebida alcoólica no local.

Conforme consta no boletim da PM, na abordagem aos integrantes da festa, os policiais militares não encontraram menores ingerindo bebida alcoólica, porém encontraram sobre uma mesa de madeira, uma garrafa de vodka da marca Askov e um litrinho de corote de baunilha com limão.

O Conselho Tutelar qualificou os menores e liberou-os para os pais ou responsáveis e fizeram os documentos pertinentes ao caso.

Os maiores que estavam presentes no local foram qualificados e encaminhados até o destacamento policial militar para confecção do boletim de ocorrência como testemunhas do fato.

O dono da chácara compareceu ao local, devido ter alugado para uma menor de idade via WhatsApp e a avó da menor, responsável por alugar a chácara.

Ambos foram encaminhados até o destacamento policial militar para registrar o fato e liberados posteriormente.

