Conselho Tutelar encontra criança sozinha em casa e mulher é detida em Ivaiporã
Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar após localizar o menino desacompanhado em uma residência na Vila São José
Uma criança de 5 anos foi encontrada sozinha dentro de uma residência na noite de sexta-feira (29), na Vila São José, em Ivaiporã. Após o atendimento da ocorrência, uma mulher responsável pelo menino foi localizada e detida por abandono de incapaz.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar, que havia recebido a informação de que uma criança estava desacompanhada na residência.
No local, os conselheiros e policiais confirmaram a situação. Conforme o registro da ocorrência, o menino estava sozinho na casa e pedia ajuda. Diante do caso, a criança foi retirada da residência e encaminhada para a casa de uma tia, onde ficou sob os cuidados da família.
Durante o atendimento, familiares forneceram informações sobre a responsável pela criança. Com os dados repassados, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizá-la.
Segundo a PM, a mulher foi encontrada na companhia de usuários de drogas. Ela recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz e foi encaminhada à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.
