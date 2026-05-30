Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
ABANDONO DE INCAPAZ

Conselho Tutelar encontra criança sozinha em casa e mulher é detida em Ivaiporã

Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar após localizar o menino desacompanhado em uma residência na Vila São José

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 10:17:15 Editado em 30.05.2026, 10:30:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Conselho Tutelar encontra criança sozinha em casa e mulher é detida em Ivaiporã
Autor PM atendeu abandono de incapaz na Vila São José, em Ivaiporã. - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma criança de 5 anos foi encontrada sozinha dentro de uma residência na noite de sexta-feira (29), na Vila São José, em Ivaiporã. Após o atendimento da ocorrência, uma mulher responsável pelo menino foi localizada e detida por abandono de incapaz.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar, que havia recebido a informação de que uma criança estava desacompanhada na residência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Tentativa de furto em mercearia termina com prisão de suspeito em Ivaiporã

No local, os conselheiros e policiais confirmaram a situação. Conforme o registro da ocorrência, o menino estava sozinho na casa e pedia ajuda. Diante do caso, a criança foi retirada da residência e encaminhada para a casa de uma tia, onde ficou sob os cuidados da família.

Durante o atendimento, familiares forneceram informações sobre a responsável pela criança. Com os dados repassados, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, a mulher foi encontrada na companhia de usuários de drogas. Ela recebeu voz de prisão pelo crime de abandono de incapaz e foi encaminhada à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE




CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV