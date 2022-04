Conselho Tutelar de Lunardelli apura denúncia de maus-tratos

Da Redação

Conselheiros tutelares do Paraná atendem 40 mil denúncias por mês - Foto: Aliocha Maurício/SEDS

Na noite de terça-feira (19) a Polícia Militar (PM) foi chamada pelo Conselho Tutelar para dar apoio a uma ocorrência na Rua Valdemar Lesak, em Lunardelli, para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra criança. Os conselheiros receberam um áudio em que o pai supostamente estava agredindo o filho.

No local foi feito contato com a mãe da criança, ela relatou às conselheiras que discutiu com seu esposo e tocou o mesmo de casa e que ele saiu levando o filho. Porém disse, que em nenhum momento a criança foi maltratada.

Os policiais juntamente com as conselheiras fizeram buscas e lograram êxito em encontrar o pai e a criança. Posteriormente ambos foram encaminhados pelo Conselho Tutelar, que ficaram decidindo o que fazer com ambos.