Conselho Tutelar aciona PM após adolescente passar noite fora em Rosário do Ivaí
Ocorrência foi registrada pelo Conselho Tutelar após adolescente de 17 anos sair de casa e passar a noite na residência de uma amiga
Um caso de corrupção de menores foi registrado pela Polícia Militar em Rosário do Ivaí, na terça-feira (19). Segundo o boletim, uma adolescente de 17 anos saiu de casa, passou a noite na residência de uma amiga e teria consumido bebida alcoólica e dispositivo eletrônico para fumar, conhecido como POD.
De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da jovem procurou o Conselho Tutelar durante a manhã para informar que a filha havia saído de casa na noite anterior e ainda não tinha retornado.
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Diante da situação, conselheiras tutelares foram até a casa da amiga da adolescente e localizaram a jovem no imóvel. No local, também estavam outra adolescente de 17 anos, um rapaz de 14 anos e um jovem de 19 anos.
Em conversa com as conselheiras, a adolescente relatou que permaneceu no local durante toda a noite. Em conversa com o jovem de 19 anos, ele relatou não teve envolvimento com nenhuma das adolescentes.
Relatou também que fizeram uso de bebida alcoólica comprada pela adolescente em um estabelecimento comercial local e também fumaram dispositivo eletrônico (POD).
Diante da situação as conselheiras, decidiram registrar o boletim de ocorrência para providências futuras.
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