Conselho Tutelar aciona PM após adolescente passar noite fora em Rosário do Ivaí

Um caso de corrupção de menores foi registrado pela Polícia Militar em Rosário do Ivaí, na terça-feira (19). Segundo o boletim, uma adolescente de 17 anos saiu de casa, passou a noite na residência de uma amiga e teria consumido bebida alcoólica e dispositivo eletrônico para fumar, conhecido como POD.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da jovem procurou o Conselho Tutelar durante a manhã para informar que a filha havia saído de casa na noite anterior e ainda não tinha retornado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Ladrões levam fios de cobre e relógio de energia de sítio em Borrazópolis

Diante da situação, conselheiras tutelares foram até a casa da amiga da adolescente e localizaram a jovem no imóvel. No local, também estavam outra adolescente de 17 anos, um rapaz de 14 anos e um jovem de 19 anos.

Em conversa com as conselheiras, a adolescente relatou que permaneceu no local durante toda a noite. Em conversa com o jovem de 19 anos, ele relatou não teve envolvimento com nenhuma das adolescentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Relatou também que fizeram uso de bebida alcoólica comprada pela adolescente em um estabelecimento comercial local e também fumaram dispositivo eletrônico (POD).

Diante da situação as conselheiras, decidiram registrar o boletim de ocorrência para providências futuras.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE











