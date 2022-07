Conselho e Fundo Municipal de Cultura é reativado em Ivaiporã

Da Redação

Após 12 anos inativo, a Prefeitura de Ivaiporã reativou o Conselho e o Fundo Municipal de Cultura, que foi criado pela Lei 1.812 de 13 de julho de 2010 e alterado pela Lei 3.580 de 12 de agosto de 2021, uma vez que não estava paritária conforme a Lei de Conselhos do Estado, que rege os conselhos municipais.

A reativação do Conselho Municipal de Cultura foi debatida entre a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio Cardoso, assessora de atos normativos do Departamento de Cultura, Karina Souza, e a classe artística de Ivaiporã, que votou pela escolha de 2 representantes.

“Por meio do Conselho Municipal de Cultura fica institucionalizada a relação entre a Prefeitura de Ivaiporã e os setores da sociedade civil ligados à cultura, podendo os membros participar da elaboração e da fiscalização das políticas culturais”, explicou Luciane Cardoso.

A nomeação dos membros do Conselho de Cultura foi publicada conforme o Decreto 14.130 de 21 de julho de 2022

Composição:

Representando o Departamento Municipal de Cultura, como titular, Luciane Baggio Cardoso e, suplente Karina Souza Mattos de Faria;

Representando o Departamento Municipal de Educação, como titular, Tereza Aparecida Paz da Silva de Souza e, suplente Elza da Silva Gonnsiowski;

Representando o Departamento Municipal de Assistência Social, como titular, Evelin Batista Roberto e, suplente Heloisa Bello Saco;

Representando o Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, como titular Alex Sandro Aparecido Geremias da Fonseca e, suplente Luelen Kawany Santos Shuindt;

Representando o Departamento Municipal de Esporte, como titular, Renan Guilherme de Moraes e, suplente Andreia Cristina Melo Alves Teixeira;

Representando o Departamento Municipal de Administração, como titular, Ubiracy Gudeiki e, suplente Matheus Reuther de Barros;

Representando as Faculdades, como titular Jayme Ayres da Silva e, suplente Christiane Singh Bezerra Bou Khezam;

Representando as escolas particulares, como titular Danielly Fernanda Mendonça Furlan e, suplente Regina Maria Sabino;

Representando o Sesc, como titular, Bruna Paulovski de Almeida e, suplente Dionata Henrique Bueno Rodrigues;

Representando o Senac, como titular, Samantha Franciele Dorabiato de Matos e, suplente Mislene da Silva Araújo Montoro,

Representando o Sebrae, como titular, Joelma Barbosa Katto e, suplente Milena Luiza Cotrin;

Representando a classe artística de Ivaiporã, como titular Juliana Pedroso Fagundes e suplente, Alexandre Lisboa Flores.

