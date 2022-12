Conselho Comunitário de Segurança reúne-se com prefeito de Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Ivaiporã, Jair Burato, convidou o prefeito Carlos Gil e a presidente da Câmara de Vereadores, Gertrudes Bernardy, para analisar a segurança pública do município com os representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Depen, Detran, Associação Comercial, Industrial e de Serviços, lideranças sindicais e comunitárias.

continua após publicidade .

Segundo Jair Burato, a reunião também serviu para promover uma confraternização entre os membros do Conseg e o poder público.

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende homem investigado por falsificação de escrituras



continua após publicidade .

Gertrudes Bernardy parabenizou as forças de seguranças pelos baixos índices de criminalidade e expôs o desejo de ser mais participante em 2023. “A parceria entre o Conseg, Prefeitura e a Câmara de Vereadores é muito importante e podemos fortalecê-la em prol da sociedade”, sugeriu Gertrudes Bernardy.

Pesquisa

“Sentimos-nos seguros em Ivaiporã”. Esta afirmação é do prefeito Carlos Gil, que comentou o resultado de uma pesquisa feita recentemente no município, onde o quesito segurança é o 5º colocado entre os maiores problemas citados pela população. “Em muitas cidades a preocupação com a segurança ocupa o 2º ou 3º lugar – sinal que o trabalho das forças de segurança é bem executado em Ivaiporã”, reconheceu o prefeito.

continua após publicidade .

O fim da superlotação na carceragem e das constantes fugas de presos; a mudança de endereço da Polícia Civil para o imóvel da Prefeitura; a licitação da Delegacia Cidadã, que será feita dia 21 de dezembro; e a inauguração do Quartel do Corpo de Bombeiros, que está prevista para janeiro, foram temas abordados pelo prefeito Carlos Gil, que ouviu atentamente cada membro participante da reunião.

Conforme Carlos Gil o próximo passo é lutar pela transformação da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar em Batalhão de Polícia Militar, o que aumentaria para 250 o número de efetivo policial.

O capitão Vinícius de Castro agradeceu ao Conseg por se preocupar com a segurança e ao prefeito Carlos Gil por não medir esforços para tornar o Batalhão de Polícia uma realidade no Vale do Ivaí.

A delegada Magda Hofstaetter mencionou a possibilidade de ser removida para outra Delegacia de Polícia Civil – com a nomeação de mais delegados no Estado, enquanto a major Geovana Angeli Messias informou que os deputados estaduais aprovaram, na terça-feira, dia 13 de dezembro, por 41 votos a 7, a autonomia do Corpo de Bombeiros do Estado. Atualmente, o Corpo de Bombeiros integra o quadro da Polícia Militar. A mudança é um dos pontos previsto na PEC enviada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior à Assembleia Legislativa por entender que a separação permitirá uma gestão pública mais eficiente.

Siga o TNOnline no Google News