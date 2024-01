Conselheiros tutelares tomam posse em Jandaia do Sul

Siga o TNOnline no Google News

Os cinco conselheiros tutelares eleitos em Jandaia do Sul, norte do Paraná, tomaram posse oficialmente nesta quarta-feira (10) na Prefeitura Municipal.

Os profissionais começaram o trabalho para o mandato dos próximos quatro anos com foco no cuidado e garantia de direito de crianças e adolescentes.

Participaram da cerimônia o Prefeito Lauro Junior, diretor administrativo José Carlos Mascotte, Vereador Tadeu Rocco e a Assistente Social Renata Máximo Oribes.

Foram empossados como conselheiros Maria Barbosa, Elis M. Machado, Cristina M. Andreani, Mirian F. Oliveira e Amanda Valério, que de 2024 a 2028 serão responsáveis para ajudar famílias, a sociedade e o Estado a zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, e proteger contra toda forma de negligência, exploração e violência.

Os cinco conselheiros irão trabalhar para atender o expediente do Conselho Tutelar das 8h30 às 17h e em escala de plantões 24 horas.

As atribuições dos conselheiros tutelares estão previstas nos artigos 95 e 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que estabelece que o conselheiro tutelar deve atender crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos, como também orientar os pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes.

O conselheiro tutelar é um mobilizador do Sistema de Garantia de Direitos, responsável por requisitar os serviços públicos que a criança e o adolescente necessitam.

