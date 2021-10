Conselheira Tutelar é agredida em Ariranha do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um atendimento de rotina do Conselho Tutelar em Ariranha do Ivaí acabou em confusão no final da tarde de segunda-feira (18). A conselheira foi agredida pela mulher que recebia atendimento.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Militar (PM), equipe deslocou ao local, onde a conselheira tutelar relatou que foi prestar atendimento a uma mulher, sendo que no momento do atendimento a mulher se exaltou e passou a agredi-la.

Os policiais conversaram com a autora, e devido aos fatos que devidos aos fatos, ela começou a passar mal, sendo então atendida pelo pessoal da saúde do município.

continua após publicidade .

A conselheira achou por bem, devido ao estado de saúde que a autora não fosse conduzida para termo, e que ela iria até a 54ª Delegacia Regional de Policia de Ivaiporã no dia seguinte, para registrar boletim e representar contra a autora.