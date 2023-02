Conseg e Prefeitura discutem instalação de câmeras de monitoramento

Da Redação

Foram levantados alguns pontos estratégicos para instalar câmeras de segurança

Meta do plano de governo referente ao monitoramento com câmeras de segurança nas entradas e saídas de Ivaiporã foi pauta da reunião entre o prefeito em exercício, Marcelo Reis, membros do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Depen (Departamento Penitenciário Nacional), Câmara da Mulher Empreendedora e a vereadora Gertrudes Bernardy.

Foram levantados alguns pontos estratégicos para instalar câmeras de segurança objetivando inibir ações criminosas, identificar criminosos e agilizar as investigações da Polícia Civil.

O aspirante a oficial da Polícia Militar, Leonardo Strugala, sugeriu ao prefeito Marcelo Reis que o poder público invista em câmeras de segurança que fazem a leitura de placas de veículos – o que facilitaria reconhecimento de carros furtados e roubados, e auxiliaria em questões relacionadas a outros crimes, uma vez que os equipamentos registram imagens com data e hora em alta resolução.

“Criamos uma comissão para levantar os pontos que necessitam de monitoramento, a respectiva quantidade de câmeras de segurança e o orçamento para definir o valor a ser investido”, resumiu o presidente do Conseg, Jair Burato, que agradeceu à gestão Carlos Gil e Marcelo Reis pela preocupação com a segurança pública. A instalação de uma central de monitoramento também analisada durante a reunião.

Marcelo Reis enalteceu o empenho do Conseg, afirmou que a segurança é um dos grandes compromissos da gestão e disse que as câmeras irão refletir no aumento da segurança, que ganhará reforço com a troca da iluminação na cidade por lâmpadas led. “Vamos aguardar o levantamento dos dados, que será feito pela comissão do Conseg, e definir o valor do investimento”, informou o prefeito Marcelo Reis.