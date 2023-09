Conseg de Califórnia cria sistema de câmeras de segurança no município

Um projeto inusitado que visa fortalecer o trabalho das Policias Militar e Civil o sistema, chamado de “Projeto Muralha”, fará uso de câmeras residenciais e de estabelecimentos diversos, conectados a uma central baseada no Destacamento de Polícia Militar de Califórnia (PR).

O objetivo é dispor de um sistema onde a polícia poderá consultar em qualquer momento, diversas áreas da cidade, que estarão à disposição podendo efetuar ações e até mesmo monitorar situações em andamento.

Thiago Sinkoc é o técnico responsável que está habilitando o sistema sob a supervisão do Conseg/Califórnia. O projeto foi dividido em várias etapas. Inicialmente discutiu-se a capacidade financeira do Conselho de Segurança em manter o sistema. A partir do estabelecimento de um orçamento anual, levando em conta a instalação do sistema com a configuração das câmeras.

A seguir o Conseg acompanhado do técnico, fez um levantamento das câmeras na cidade, chegando a mais de 100 pontos que poderiam ser usados em todos os cantos da cidade. Mapeados os pontos, passou-se à fase de cooperação das polícias, estabelecendo os lugares mais adequados para serem usados, levando em conta os locais de entrada e saída de todo o município, pontos críticos e área de bairro e centrais consideradas importantes.

Na sequência o Conseg estabeleceu 40 pontos que inicialmente poderiam integrar o sistema podendo chegar a até 80 câmeras pontuadas. Depois de todo o planejamento, passou-se ao contato com moradores e estabelecimentos buscando a autorização dos mesmos para que suas câmeras externas fossem integradas de forma individualizada ao sistema.

Definidas todas as etapas, iniciou-se a configuração das câmeras cadastradas incluindo-as no sistema. Na próxima terça-feira, 3 de outubro, em cerimônia que será realizada no Destacamento de Polícia Militar de Califórnia, sito à Rua Menoti Bolineli, 576, será apresentado às autoridades do município e a representantes da população, o sistema em funcionamento.

Numa análise orçamentária, o projeto tem um custo benefício muito interessante, facilitando a execução do mesmo. Todo o investimento está sendo bancado exclusivamente pelo Conselho Comunitário de Segurança que tem, dentre os fundos do seu orçamento, um apoio considerável da Promotoria de Justiça da Comarca de Marilândia do Sul, PR, através da pessoa do Promotor Público Dr. Carlos Frederico G. Escocard de Azevedo que vem direcionando, ao longo dos últimos 18 meses, valores oriundos de acordos de não persecução penal e de termos de ajuste de conduta para o Conseg/Califórnia.

Para o Conseg, poder fazer esse investimento é sem dúvida uma grande conquista, tendo em vista outros investimentos já feitos ao longo desses 18 meses como:

• a doação de um Drone para o Destacamento PM;

• os serviços de limpeza e de preparo de alimentos para a guarnição, que é feito através de uma pessoa que atua diretamente no local

• além de outras ações visando o bem estar da segurança no município assim como o bem estar dos agentes de segurança que atuam nele



