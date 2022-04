Da Redação

Conhecido da PM é abordado após encontrar semijoias no lixo

Um homem, que é conhecido no meio policial por praticar pequenos furtos e ser usuário de drogas, foi abordado na madrugada deste sábado (12) pela Polícia Militar (PM), de Califórnia, com objetos encontrados na lixeira de uma casa. A princípio, o caso gerou suspeita, mas depois os policiais confirmaram a história do abordado.

Durante patrulhamento, a equipe viu o homem caminhando com uma sacola pelo centro da cidade e deu voz de abordagem. Com ele, a equipe localizou algumas semijoias, inclusive peças que estavam com etiqueta de valores, e maquiagens. Questionado sobre o material, o suspeito disse aos policiais que tinha achado no lixo e que mostraria para equipe o local que tinha encontrado.

Conforme a equipe, ele levou a PM até a Rua São Francisco, onde provavelmente alguma pessoa se mudou e acabou colocando na rua produtos e mais alguns restos de cosméticos e vários itens. A PM verificou que realmente o suspeito tinha achado os objetos na lixeira.

Ainda conforme o boletim, não existe nenhum registro na cidade sobre furto de semijoias na cidade.