Conheça as candidatas a rainha de Rio Bom; festa começa nesta sexta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A festa para comemorar 59 anos de emancipação política de Rio Bom, norte do Paraná, começa nesta sexta-feira (28). Além do tradicional "churrasco no espeto de bambu" e praça de alimentação, haverá shows gratuitos e a escolha da rainha do município.

continua após publicidade .

Serão três dias de festa, que também contará com a tradicional corrida Pedestre 28 de abril. O início das festividades começa às 14h, com inaugurações de obras, às 18h acontece a abertura da praça da alimentação e às 20h, o desfile para a escolha da rainha da festa. São 11 candidatas: Kemely Dayanne de 17 anos, Izabel Oliveira, de 20 anos, Vitória Caroline, de 20 anos, Maria Regina, de 18 anos, Stheffany Kauany, de 17 anos, Emília Vitíria, de 19 anos, Natália Gabriela, de 15 anos, Bhárbara Rocha, de 18 anos, Evelin Lemes, de 15 anos,Maria Eduarda de 17 anos e Loiany Bianca, de 18 anos. (foto das candidatas na galeria).

Elisângela Santos da Silva, chamada carinhosamente de Angela Silva, organizadora do concurso, disse que além da escolha da rainha, moradores do município podem escolher a 'Garota Pop' de Rio Bom, através de uma votação no Instagram da prefeitura.

continua após publicidade .

"O concurso é uma tradição, nunca ficou sem fazer o concurso, desde a primeira festa sempre foi feito. Pensando em impulsionar ainda mais a festa, criamos também a escolha da Garota Pop, são as mesmas candidatas, mas quem escolhe é a população através de uma votação no Instagram da prefeitura. Então a população escolhe uma candidata e no desfile são os jurados que escolhem a rainha. Eu e a Simone Alvão, pensando sempre em inovar, tivemos essa ideia e a votação na rede social está sendo bem legal", disse Angela.

- LEIA MAIS: Município de Rio Bom lança o projeto Heróis Mirins; saiba mais

Após a escolha da rainha, haverá shows com o Grupo de pagode As Cores do Samba e da dupla Guilherme Henrique e Gabriel. "Entramos na contagem regressiva. Preparamos uma programação artística, com aquele churrascão, traga sua família, seus amigos, será um prazer receber vocês", comenta o prefeito do município Moisés Andrade.

continua após publicidade .

Confira a programação completa:

Dia 28 de abril - sexta-feira

14h - Inaugurações de obras;

18h - Abertura da praça de alimentação;

continua após publicidade .

20h - Concurso Rainha da Festa.

22h30 - Show com o Grupo de pagode As Cores do Samba;

continua após publicidade .

00:30 - Show com a dupla Guilherme Henrique e Gabriel.

Dia 29 de abril - sábado

11h - Abertura da praça de alimentação,

continua após publicidade .

19h30 - Missa de Ação de Graças ao 59º Aniversário de Rio Bom,

21h30 - Show com Maciel Duarte e banda,

00h30 - Show com Carreiro e Capataz.

continua após publicidade .

Dia 30 de abril - domingo

08h - Tradicional Corrida Pedestre 28 de abril;

10h Abertura da praça de alimentação,

11h - Roda de viola com Nor da Viola e violeiros da região;

16h - Show com Ivan Sanfoneiro;

18h - Show com Faber Evaristo;

21h30 - Show com Rafa Carraro;

00h - Show com Adson e Alana.

Siga o TNOnline no Google News