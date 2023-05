Conheça as candidatas a rainha da Festa do Milho de Mauá da Serra

Da Redação

A 25ª Festa do Milho acontece entre os dias 12 a 14 de maio em Mauá da Serra, norte do Paraná. A expectativa é de grande público durante os shows gratuitos. Além das apresentações, com artistas de renome nacional, como a dupla Edson e Hudson, haverá praça de alimentação e o concurso para a escolha da rainha.

Neste ano são quatro candidatas: Ângela Ranielly Marcondes Tavares, de16 anos, Jhemilly Yasmim Alves Castro, de 17 anos, Ana Fernanda de Godoi, de18 anos, e Sthefani Juliana Cordeiro, de 19 anos. O desfile acontece na abertura da festa, na sexta-feira (12), a partir das 19h30.

A escolha da rainha é tradição e o primeiro desfile aconteceu em 1995, com a ideia de transformar os vestidos usados pelas candidatas em uma peça simbólica.

Uma das idealizadoras do desfile, a dentista Marta Hitomi Maeda Kamiguchi, contou que o vestido usado por elas, não se trata de trajes típico e explicou que as candidatas a rainha da Festa do Milho vestem a história de Mauá de Serra.

Para a confecção da peça podem ser utilizados palhas, os grãos e até as espigas de milho, transformando o vestido em uma verdadeira obra de arte. Para comemorar os 25 anos da Festa do Milho, o tema escolhido para as candidatas à rainha foi um resgate dos primeiros concursos realizados em Mauá da Serra. (veja na galeria alguns dos vestidos já confeccionados para o desfile)

A coordenadora do concurso, Gislaine Maciel ressalta que o concurso da Rainha da Festa do Milho é muito importante para o município “Muitas meninas têm o sonho de participar e estamos fazendo esse resgate e socialização, além da interação entre as meninas, que é muito importante. Eu já participei desse evento e sei como ele é importante”, destaca. Conheça as candidatas:

PROGRAMAÇÃO:

Ainda na sexta, a partir das 18, acontece a abertura das barracas gastronômicas, com muitas opções de pratos típicos, como a sopa de milho, pamonha, sukiaky e churrasco. As crianças poderão brincar no parque de diversões e entre após o desfile, haverá show com a dupla Humberto e Ronaldo.



No sábado, a partir das 22h, quem se apresenta é a conhecida dupla Edson e Hudson. A expectativa é de um grande público para a apresentação. No domingo, no período da manhã, haverá corrida de rua, ciclismo pedal e caminhada, almoço nas barracas gastronômicas e a noite, show com o cantor Diogo Cachorão.

"Estamos a todo vapor, a população, o pessoal do comércio, todos estão animados. É a 25ª edição da festa e Mauá da Serra vai completar 32 anos. Vamos celebrar com shows e muita diversão para os moradores da cidade e moradores de toda região. Vamos aproveitar para entrar obras de pavimentação, além de mostrar no telão como está a construção da nova secretaria de educação, a construção do Colégio Estadual e a construção na UBs que vai ser transformar em Pronto Antedimento. Temos muito a comemorar e agradecer a Deus. Mauá da Serra segue crescendo e convido a todos para participar dessa festa gratuíta e tão bonita", disse o prefeito Hermes Wicthoff.

