Conheça a nova secretária de Educação de Cambira

A professora Eliana Sapatini Navarro de Oliveira é a nova secretária de Educação, de Cambira

A professora Eliana Sapatini Navarro de Oliveira é a nova secretária de Educação do município de Cambira. A nomeação foi feita nesta terça-feira (21) pelo prefeito Emerson Toledo. Eliana é mãe da Emanuele, de 18 anos, e Manoel Vitor, de 24 anos, esposa do Juarez de Oliveira, filha de Jair Navarro e Neuza Sapatini Navarro, além de ser filha e neta de pioneiros que contribuíram para o crescimento da cidade.

Professora efetiva dentro do quadro do Magistério há 22 dois anos, Eliana é formada em Ciências Biológicas, Pedagogia e Educação Especial, pós graduada em Biologia e Gestão Escolar, a nova secretária tem vasta experiência no campo da educação. Nos últimos seis anos esteve à frente da direção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Olga Tozelli Sanches.



“Tenho certeza que Eliana vai contribuir bastante com o desenvolvimento da educação do município de Cambira”, acredita Toledo.

