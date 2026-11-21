Uma divergência durante o pagamento de um abastecimento terminou com um motorista preso por embriaguez ao volante e ameaça na noite desta sexta-feira (20), em Lidianópolis, no Vale do Ivaí. O homem foi detido pela Polícia Militar (PM) após colocar combustível em um posto na área urbana da cidade, recusar-se a pagar o valor total e intimidar uma funcionária do estabelecimento.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a trabalhadora relatou que o cliente chegou ao posto conduzindo um Fiat Palio e solicitou o abastecimento de R$ 200. Após a conclusão do serviço, no entanto, ele afirmou ter pedido apenas R$ 50, valor que efetivamente pagou. O motorista argumentou que os funcionários poderiam retirar o combustível excedente diretamente do tanque do veículo. A equipe do posto tentou fazer a remoção do líquido, mas não teve sucesso, o que motivou o acionamento da polícia.

Enquanto as partes aguardavam a chegada da viatura, o indivíduo começou a proferir ameaças. Segundo a funcionária, ele declarou que a situação "não ia ficar assim" e a acusou de tentar prejudicá-lo. Quando os policiais chegaram, notaram rapidamente que o condutor apresentava sinais claros de embriaguez, como forte odor etílico, fala alterada e comportamento agitado. Ao ser questionado, ele apresentou uma versão diferente da repassada pelo posto, alegando que pediu apenas R$ 50 desde o início e que não se recusava a pagar a diferença, apenas não dispunha do valor no momento.

Apesar das justificativas, o motorista admitiu ter ingerido algumas latas de cerveja antes de assumir a direção. Após uma recusa inicial, ele aceitou realizar o teste do bafômetro, que apontou 0,35 miligramas de álcool por litro de ar alveolar — índice que configura crime de trânsito. Diante do flagrante de embriaguez e da ameaça relatada pela funcionária, o homem recebeu voz de prisão. O veículo, que estava com o licenciamento vencido desde o exercício de 2024, foi apreendido e guinchado ao pátio do Detran. O autor foi levado inicialmente ao destacamento de Jardim Alegre e, na sequência, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã.