Confusão na casa de ex termina com mulher ferida em Jandaia do Sul

Uma mulher ficou ferida no final da tarde de domingo (27) após se envolver em uma briga na casa do ex-companheiro, em Jandaia do Sul. Ela foi encontrada pela Polícia Militar com arranhões no rosto e visíveis sinais de embriaguez às margens da rodovia BR-376, na região central da cidade.

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A polícia chegou até o local após receber denúncias anônimas de que a mulher estaria descontrolada e agredindo um homem na beira da estrada. Ao ser abordada, com a fala desconexa, ela relatou que havia ido até a residência do ex, onde foi atacada por outras duas mulheres que estavam no interior do imóvel. Apesar dos ferimentos, a vítima defendeu o ex-companheiro, afirmando reiteradas vezes que ele seria seu marido, que não participou das agressões e que, na verdade, teria "salvo a sua vida".

O homem confirmou que não agrediu a vítima, mas apresentou uma versão um pouco diferente sobre o contexto. Ele relatou que os dois estão separados, que ela não aceita o fim do relacionamento e que a confusão começou quando a mulher tentou entrar na casa contra a vontade dele. O morador confirmou que a briga ocorreu com outras duas mulheres que estavam no local, mas alegou aos policiais não saber a identidade delas.

Durante o desentendimento, a vítima acabou perdendo o celular e um cartão bancário. Ela foi socorrida pela equipe policial e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico (PAM) do município para cuidar dos machucados no rosto. Após o atendimento, a mulher foi orientada sobre como registrar a perda dos objetos e sobre as medidas legais que pode tomar em relação às agressões.