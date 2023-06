Confusão entre pastora e fiel vira caso de polícia na região; entenda

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um caso inusitado foi registrado na noite desta quinta-feira (1º), na cidade de Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi acionada durante um culto, após um fiel ter se desentendido com a pastora da igreja.



continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a situação foi registrada na Rua Bandeirantes, por volta das 20h30. O fiel relatou às autoridades que estava participando do culto com a sua família, quando a pastora chamou a atenção da sua filha caçula.

- LEIA MAIS: Motorista deixa carro para trás e foge, após bater no muro de casa



continua após publicidade

O desentendimento teria acontecido por causa desse fato. A PM acabou sendo chamada e, ambos os envolvidos chegaram em um acordo. O fiel, no entanto, afirmou que trocaria de igreja, já que não se sentia bem nessa.

O motivo que levou a pastora dar uma "bronca" na criança não foi informado. As autoridades fizeram as orientações necessárias e foi confeccionado um boletim de ocorrência.



Siga o TNOnline no Google News