Confusão entre mulheres em Ivaiporã termina na Delegacia

Da Redação

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Gávea no Jardim Guanabara em Ivaiporã em atendimento a uma ocorrência de vias de fato entre mulheres. O caso foi na noite de segunda-feira (3), por volta das 22h45.

No local, os policiais militares conversaram com a solicitante que relatou que ligou para o 190, pois duas mulheres chegaram na casa de sua vizinha, entraram pelo portão e invadiram o quintal. Momento em que começaram uma discussão e agressão mútua com as supostas invasoras, ambas de 17 anos.

Das vias de fato, resultou lesão (galo na cabeça) na solicitante. As autoras uma teve um ralado no joelho e a outra ficou com vermelhidão no pescoço e reclamava de dores no braço direito.

A solicitante disse ainda, que após ligar para a polícia as duas mulheres começaram a ameaçá-la. Diante dos fatos a equipe encaminhou todas as envolvidas para a 6ª CIPM para confecção de boletim e posteriormente foram conduzidas para a 54ª DRP, para os procedimentos de polícia judiciária.

