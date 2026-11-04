Confusão em UPA de Ivaiporã: homem embriagado perturba pacientes e foge

A Polícia Militar foi acionada na noite de terça-feira, mas o suspeito deixou o pronto-atendimento antes da viatura chegar

Na noite desta terça-feira (3), a Polícia Militar foi chamada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) localizada na Avenida Souza Naves, no centro de Ivaiporã, para conter uma situação de perturbação de sossego. Um homem sob efeito de álcool estava incomodando os funcionários e as pessoas que aguardavam atendimento médico no local.

De acordo com os relatos das testemunhas à equipe policial, o indivíduo causou tumulto no ambiente, mas acabou indo embora assim que percebeu que as autoridades haviam sido chamadas, fugindo antes da chegada da viatura.

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Os policiais realizaram buscas na região, mas não conseguiram localizar o suspeito. Como nenhum dos pacientes ou funcionários presentes manifestou o desejo de formalizar uma denúncia contra o homem, todos receberam as devidas orientações de segurança e a ocorrência foi encerrada.