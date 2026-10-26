Confusão em bar termina com mãe e filho agredidos em Ivaiporã

As vítimas precisaram se esconder em casa após o ataque e foram levadas à UPA. Suspeitos fugiram antes da chegada da polícia

Uma mãe e seu filho ficaram feridos após se envolverem em uma briga com frequentadores de um bar localizado na Vila Nova Porã, na cidade de Ivaiporã. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (26).

- LEIA MAIS: Tiro atinge carro no centro de Cambira e motorista só nota no dia seguinte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato das vítimas aos policiais militares, logo após o desentendimento no estabelecimento comercial, eles foram atacados. Para escapar de novas agressões, os dois correram para casa, onde se esconderam e acionaram as autoridades.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada ao local e encaminhou a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O filho dela também precisou de cuidados médicos e foi levado à mesma unidade de saúde por familiares.

Os policiais realizaram buscas no bar onde a confusão começou, mas os agressores já haviam fugido. As vítimas foram orientadas sobre os procedimentos legais para registrar queixa contra os autores do ataque assim que eles forem identificados.