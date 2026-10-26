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Confusão em bar mobiliza reforço policial no centro de Bom Sucesso

Equipes revistaram clientes após denúncia de tiros para o alto, mas nenhuma arma foi localizada; spray de pimenta foi usado para dispersar tumulto

Escrito por Da Redação
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Confusão em bar mobiliza reforço policial no centro de Bom Sucesso
Autor Polícia Militar foi acionada ao local - Foto: Reprodução

Uma denúncia de brigas generalizadas e disparos para o alto mobilizou equipes da Polícia Militar na noite de domingo (25), na Rua Ijuí, no Centro de Bom Sucesso. Diante da aglomeração e da gravidade do relato, a corporação acionou apoio tático para conter a situação.

-LEIA MAIS: Tumulto pós-eleição termina com três pessoas detidas pela PM no centro de Apucarana

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No estabelecimento comercial, os policiais realizaram revistas em todos os presentes e vasculharam o imóvel e as imediações em busca de armamento. Nada de irregular foi encontrado.

Durante os trabalhos, parte dos clientes se exaltou e tentou tumultuar a ação. Para restabelecer a ordem e evitar confrontos físicos, os agentes utilizaram spray de pimenta, conseguindo controlar a agitação.

Ouvida pela equipe, a responsável pelo bar negou que tenham ocorrido tiros no local. Sem o flagrante de crimes ou apreensão de materiais ilícitos, todos os frequentadores receberam orientações e foram liberados.

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Bom Sucesso CONFUSÃO POLICIA MILITAR segurança pública
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