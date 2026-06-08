Confronto em Mauá da Serra tem três mortos e apreensão de 2,3 t de maconha
Carga milionária foi interceptada após denúncia; suspeitos atiraram contra as equipes e tiveram armas e veículos apreendidos na ocorrência
Três homens, dois de 54 anos e outro de 55, morreram na noite de domingo (7) durante uma troca de tiros com a equipe da Choque da Polícia Militar, na Estrada Novo Oriente, em Mauá da Serra (PR). A ação, que ocorreu por volta das 19h30, resultou na apreensão de um grande carregamento de drogas, totalizando mais de 2,3 toneladas de maconha.
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A operação teve início após um trabalho conjunto do setor de inteligência da corporação, que recebeu a informação de que uma carga vultosa de entorpecentes seria transportada pela via. Com base na denúncia, as equipes de patrulhamento tático se deslocaram de forma estratégica para interceptar o grupo.
No momento em que os policiais se aproximaram do local indicado e tentaram realizar a abordagem, os suspeitos resistiram à ordem e iniciaram um confronto armado. De acordo com as autoridades, os homens ameaçaram a segurança e a vida dos agentes e acabaram sendo baleados na troca de tiros. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
O saldo da operação representa um golpe significativo contra o tráfico de drogas na região. Além do montante exato de 2.346,3 quilos de maconha retirados de circulação, a polícia apreendeu três armas de fogo que estavam em posse dos suspeitos e dois veículos utilizados como escolta e transporte da carga ilícita.
Todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil responsável pela área, que agora dará continuidade às investigações para apurar a origem e o destino da droga.