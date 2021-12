Da Redação

Confronto em Mauá da Serra deixa pelo menos um baleado

Um confronto entre policiais militares e suspeitos acabou com pelo menos um baleado na tarde desta quarta-feira (22) no município de Mauá da Serra. Informações preliminares dão conta que o baleado seria um suspeito e estaria em óbito. Outros 3 homens teriam fugido da PM em meio a uma mata entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul.

continua após publicidade .

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram acionadas para o local, que conta com o trabalho de viaturas da Rotam de Apucarana, Jandaia do Sul e até o helicóptero da Polícia Militar, que ajuda nas buscas.

A ocorrência está em andamento. Em breve, mais informações.