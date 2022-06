Confronto em Califórnia provoca a morte de jovem de 18 anos

Da Redação

Uma ambulância da saúde do município foi chamada, mas o rapaz já estava morto

A Polícia Militar (PM) do 10º Batalhão de Apucarana, confirmou que uma pessoa morreu após confronto com a PM em Califórnia, no Vale do Ivaí, no norte do Paraná. A troca de tiros aconteceu na Rua Miriam Marçal, na região central da cidade.

De acordo com a PM, na manhã desta segunda-feira (20), foi realizado uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no município em casas de suspeitos de roubo em um mercado, que aconteceu no começo do mês passado.

Conforme a PM, em um dos alvos, o jovem, de 18 anos, que estava com um revólver atirou contra a equipe e o confronto aconteceu. O rapaz foi atingido e morreu dentro da própria casa.

O jovem, apensar da pouca idade, já era conhecido no meio policial. O local onde aconteceu o confronto foi isolado, e a PM acionou os órgãos competentes, Polícia Civil, Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal (IML).

Durante a operação no município, em outro alvo, foi encontrado uma porção de cocaína e um homem foi preso. Ocorrência em andamento. fonte: TNOnline O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado





