Confira os jogos da fase municipal do JEP's de Faxinal

Modalidade de xadrez foi disputada nesta terça-feira

A Prefeitura de Faxinal abriu na última segunda-feira (2) a fase municipal dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). No primeiro dia de competição foram realizados os jogos na modalidade vôlei de praia, com as disputas na quadra de areia do Lago Saracura com as categorias A e B, masculino e feminino. O Colégio Cívico Militar Olavo Bilac sagrou-se campeão em todas as categorias.

Nesta terça-feira (4), as competições se concentram no Ginásio de Esportes Manecão. Na modalidade tênis de mesa da categoria B, a campeã foi a Escola Maria Muziou. Já o Colégio Érico Veríssimo foi o campeão da categoria A.

No xadrez, o Colégio Cívico Militar Olavo Bilac levou o título de campeão na categoria B e a Escola Maria Muziou foi a campeã na categoria A.



Nesta terça-feira, também foi iniciada a disputa da modalidade futsal, com jogos realizados também no Ginásio Manecão. Quem desejar acompanhar os resultados dos jogos pode acessar o aplicativo Copa Fácil ou pelo link copafacil.com/jepsfaxinal2023

