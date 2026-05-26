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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos nesta terça-feira (26) em Ivaiporã

Veja as notas de falecimentos, horários de velórios e sepultamentos divulgados nesta terça-feira (26) em Ivaiporã

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 10:15:01 Editado em 26.05.2026, 10:14:58
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Confira os falecimentos nesta terça-feira (26) em Ivaiporã
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Paulo Dias Batista
Idade: 67 anos
Falecimento: segunda-feira (25)
Velório: Capela Aliança Sala 01
Sepultamento: nesta terça-feira no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 17 horas

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Maria Jose Feliz
Idade: 98 anos
Falecimento: segunda-feira (25)
Velório: Capela Aliança Sala 02
Sepultamento: 16 horas desta terça-feira no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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cemitérios cultura local Falecimentos ivaipora obituários velorios
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