Confira os falecimentos nesta terça-feira (26) em Ivaiporã

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Paulo Dias Batista

Idade: 67 anos

Falecimento: segunda-feira (25)

Velório: Capela Aliança Sala 01

Sepultamento: nesta terça-feira no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 17 horas

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Maria Jose Feliz

Idade: 98 anos

Falecimento: segunda-feira (25)

Velório: Capela Aliança Sala 02

Sepultamento: 16 horas desta terça-feira no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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