Confira os falecimentos deste domingo (22) em Ivaiporã
As informações são de Funerária Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Velório e sepultamento acontecem neste domingo - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LOURDES APARECIDA BRIZZI CALCIOLARI
Idade: 93 anos
Falecida em 21/11/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 22/11/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Ivaiporã
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