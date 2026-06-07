Confira os falecimentos deste domingo (07) de Ivaiporã e região
Falecimentos registrados neste domingo (7) em Ivaiporã e região, com informações sobre velórios e sepultamentos atualizadas
Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 08:46:53 Editado em 07.06.2026, 08:46:50
Notas de falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa
O TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Mário Sebastião de Oliveira
Idade: 68 anos
Falecimento: sábado (06.06)
Velório: Capela Mortuária
Sepultamento: Neste domingo às 10 horas no Cemitério Municipal de Jardim Alegre
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