Confira os falecimentos deste domingo (07) de Ivaiporã e região

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O TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Mário Sebastião de Oliveira

Idade: 68 anos

Falecimento: sábado (06.06)

Velório: Capela Mortuária

Sepultamento: Neste domingo às 10 horas no Cemitério Municipal de Jardim Alegre

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