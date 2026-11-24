Confira os falecimentos desta terça-feira (24) em Ivaiporã
As informações são de Funerária Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CARMEN LÚCIA DE SOUZA
Idade: 56 anos
Falecida em 23/11/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 24/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Ivaiporã
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