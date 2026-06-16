Confira os falecimentos desta terça-feira (16) de Ivaiporã e região

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nastacia Ricken

Idade: 72 anos

Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)

Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre

Sepultamento: Terça-feira (16), horário a definir, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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Manoel de Brito

Idade: 90 anos

Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)

Velório: Capela Aliança (sala 2)

Sepultamento: Terça-feira (16), às 17 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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