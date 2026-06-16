Confira os falecimentos desta terça-feira (16) de Ivaiporã e região
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 07:57:59 Editado em 16.06.2026, 07:57:55
Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Arquivo
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Nastacia Ricken
Idade: 72 anos
Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Terça-feira (16), horário a definir, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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Manoel de Brito
Idade: 90 anos
Falecimento: Segunda-feira (15/06/2026)
Velório: Capela Aliança (sala 2)
Sepultamento: Terça-feira (16), às 17 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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