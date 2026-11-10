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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Ivaiporã

As informações são de Funerária Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Ivaiporã
Autor Sepultamento ocorre nesta terça-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA

Idade: 86 anos
Falecida em 09/11/2026
Velório: Capela de Ivaporã
Sepultamento: 10/11/2026, às 16:30, Cemitério Municipal, Ivaiporã

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