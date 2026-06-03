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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Ivaiporã e região

As informações são repassadas à redação através de familiares ou funerárias

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 07:44:01 Editado em 03.06.2026, 07:43:56
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Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Ivaiporã e região
Autor Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nelsino Alves Silva
Idade: 79 anos
Falecimento: terça-feira (02)
Velório: terá início às 8h na Câmara de Vereadores de Rosário do Ivaí
Sepultamento: quarta-feira (03), às 16h30, após missa, no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí

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Nadir Maria C. Rossini
Idade: 67 anos
Falecimento: terça-feira (02)
Velório terá início às 8h na Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: quarta-feira (03), às 17h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.

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