Confira os falecimentos desta terça-feira (03) em Ivaiporã e região
As informações são repassadas à redação através de familiares ou funerárias
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Nelsino Alves Silva
Idade: 79 anos
Falecimento: terça-feira (02)
Velório: terá início às 8h na Câmara de Vereadores de Rosário do Ivaí
Sepultamento: quarta-feira (03), às 16h30, após missa, no Cemitério Municipal de Rosário do Ivaí
Nadir Maria C. Rossini
Idade: 67 anos
Falecimento: terça-feira (02)
Velório terá início às 8h na Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: quarta-feira (03), às 17h, no Cemitério Municipal de Jardim Alegre.
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