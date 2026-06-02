Confira os falecimentos desta terça-feira (02) de Ivaiporã

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Rubens Delfino

Falecimento: terça-feira (2)

Idade: 56 anos

Velório: Salão Comunitário (Rua Bulha), Vila Monte Castelo

Sepultamento: quarta-feira (3), no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 10 horas.

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Cândida T. de Paiva Silva

Falecimento: terça-feira (2)

Idade:86 anos

Velório: Capela Mortuária do distrito de Jacutinga, com início previsto para às 17h30

Sepultamento: quarta-feira às 13h30 no Cemitério do distrito.

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