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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (02) de Ivaiporã

As informações são repassadas à redação por familiares ou funerárias

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 15:57:25 Editado em 02.06.2026, 15:57:21
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Confira os falecimentos desta terça-feira (02) de Ivaiporã
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Rubens Delfino
Falecimento: terça-feira (2)
Idade: 56 anos
Velório: Salão Comunitário (Rua Bulha), Vila Monte Castelo
Sepultamento: quarta-feira (3), no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 10 horas.

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Cândida T. de Paiva Silva
Falecimento: terça-feira (2)
Idade:86 anos
Velório: Capela Mortuária do distrito de Jacutinga, com início previsto para às 17h30
Sepultamento: quarta-feira às 13h30 no Cemitério do distrito.

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cultura local Falecimentos ivaipora Notícias Regionais Obituário velório e sepultamento
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