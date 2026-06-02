Confira os falecimentos desta terça-feira (02) de Ivaiporã
As informações são repassadas à redação por familiares ou funerárias
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Rubens Delfino
Falecimento: terça-feira (2)
Idade: 56 anos
Velório: Salão Comunitário (Rua Bulha), Vila Monte Castelo
Sepultamento: quarta-feira (3), no Cemitério Municipal de Ivaiporã às 10 horas.
Cândida T. de Paiva Silva
Falecimento: terça-feira (2)
Idade:86 anos
Velório: Capela Mortuária do distrito de Jacutinga, com início previsto para às 17h30
Sepultamento: quarta-feira às 13h30 no Cemitério do distrito.
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