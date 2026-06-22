Confira os falecimentos desta segunda-feira (22) de Ivaiporã e região
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:13:56 Editado em 22.06.2026, 10:13:53
Cemitério Municipal de Jardim Alegre - Foto: TN Online/Arquivo
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
MARIA DE LOURDES VIEIRA CREMENTINO
Idade: 80 anos
Falecimento: Segunda-feira (22/06/2026) - Artur Nogueira (SP)
Velório: Corpo está sendo transladado para Borrazópolis
Sepultamento: Cemitério Municipal horário a definir
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NOZAEL RIBEIRO DA SILVA
Idade: 64 anos
Falecimento: Domingo (21/06/2026)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: Cemitério Municipal de Jardim Alegre às 15 horas
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