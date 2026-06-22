Confira os falecimentos desta segunda-feira (22) de Ivaiporã e região

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

MARIA DE LOURDES VIEIRA CREMENTINO

Idade: 80 anos

Falecimento: Segunda-feira (22/06/2026) - Artur Nogueira (SP)

Velório: Corpo está sendo transladado para Borrazópolis

Sepultamento: Cemitério Municipal horário a definir

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NOZAEL RIBEIRO DA SILVA

Idade: 64 anos

Falecimento: Domingo (21/06/2026)

Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre

Sepultamento: Cemitério Municipal de Jardim Alegre às 15 horas

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