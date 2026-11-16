Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Ivaiporã

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As informações são de Funerária Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

HIROKO LUIZA MORI

Idade: 84 anos

Falecido em 15/11/2026

Velório: não informado o local

Sepultamento: 16/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal, Ivaiporã

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