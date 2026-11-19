Confira os falecimentos desta quinta-feira (19) em Ivaiporã
As informações são de Funerária Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos são nesta quinta-feira - Foto: Arquivo TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
HORÁCIO GONÇALVES
Idade: 67 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela de Ivaiporã
Sepultamento: 19/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, em Jacutinga
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LEONARDO GASPARIN
Idade: 80 anos
Falecido em 18/11/2026
Velório: Capela de Ivaiporã
Sepultamento: 19/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, em Jacutinga