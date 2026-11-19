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As informações são de Funerária Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

HORÁCIO GONÇALVES

Idade: 67 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela de Ivaiporã

Sepultamento: 19/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, em Jacutinga

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LEONARDO GASPARIN

Idade: 80 anos

Falecido em 18/11/2026

Velório: Capela de Ivaiporã

Sepultamento: 19/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, em Jacutinga