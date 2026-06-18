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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) de Ivaiporã e região

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 14:40:36 Editado em 18.06.2026, 14:40:33
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (18) de Ivaiporã e região
Autor Notas de falecimentos desta quinta-feira (18) de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

João Tomaz da Silva

Idade: 82 anos
Falecimento: Quinta-feira (18/06/2026)
Velório: Igreja Assembleia de Deus de Borrazópolis
Sepultamento: Dia e hora a definir no Cemitério Municipal de Borrazópolis

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Ubirajara Tonelli

Idade: 58 anos
Falecimento: Quarta-feira (17/06/2026)
Velório: Câmara de Vereadores de Manoel Ribas
Sepultamento: Quinta-feira (18) depois da Santa Missa que está marcada para às 16 horas no Cemitério Municipal de Manoel Ribas

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