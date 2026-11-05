Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Ivaiporã e região

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As informações são de Funerária Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e região, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DAIETE APARECIDO

Idade: 74 anos

Falecida em 04/11/2026

Velório: não informado

Sepultamento: 05/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Jardim Alegre

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ROBERTO MORETTI

Idade: 69 anos

Falecido em 04/11/2026

Velório: Capela Municipal São João do Ivaí — Rua José Miskowsk, nº 40

Sepultamento: 05/11/2026, às 14:00, Cemitério Municipal de São João do Ivaí



