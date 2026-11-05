Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Ivaiporã e região
As informações são de Funerária Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Lis Kato/TnOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e região, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DAIETE APARECIDO
Idade: 74 anos
Falecida em 04/11/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 05/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Jardim Alegre
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
ROBERTO MORETTI
Idade: 69 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela Municipal São João do Ivaí — Rua José Miskowsk, nº 40
Sepultamento: 05/11/2026, às 14:00, Cemitério Municipal de São João do Ivaí
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE