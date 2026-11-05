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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Ivaiporã e região

As informações são de Funerária Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Ivaiporã e região
Autor Foto: Lis Kato/TnOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e região, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DAIETE APARECIDO

Idade: 74 anos
Falecida em 04/11/2026
Velório: não informado
Sepultamento: 05/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Jardim Alegre

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ROBERTO MORETTI

Idade: 69 anos
Falecido em 04/11/2026
Velório: Capela Municipal São João do Ivaí — Rua José Miskowsk, nº 40
Sepultamento: 05/11/2026, às 14:00, Cemitério Municipal de São João do Ivaí


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Falecimentos Funerária Aliança Unipax Jardim Alegre obituários região são joão do ivai
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