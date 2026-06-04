Confira os falecimentos desta quinta-feira (04) de Ivaiporã e região
As informações são repassadas à redação por familiares ou funerárias
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 08:23:58 Editado em 04.06.2026, 08:23:54
Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo/Ilustração
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Aparecida Cezarina de Almeida Souza
Idade: 73 anos
Falecimento: nesta quinta-feira (4)
Velório: Capela Mortuária Jardim Nova Porã
Sepultamento: Sexta-feira (5) às 9 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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