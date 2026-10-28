Confira os falecimentos desta quarta-feira (28) em Ivaiporã

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As informações são de Funerária Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã, conforme informações publicadas por Funerária Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA APARECIDA SANTOS OLIVEIRA

Idade: 60 anos

Falecida em 27/10/2026

Velório: não informado

Sepultamento: 28/10/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Ivaiporã