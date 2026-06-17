Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) de Ivaiporã e região

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Irineu Pinto Cardoso

Idade: 67 anos

Falecimento: Terça- feira (16/06/2026)

Velório: Capela Mortuária

Sepultamento: Quarta-feira (17), no Cemitério Municipal de São João do Ivaí

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Ademar Bandeira

Idade: 62 anos

Falecimento: Terça- feira (16/06/2026)

Velório: Na residência, em frente à Prefeitura de Manoel Ribas

Sepultamento: Quarta-feira (17) no Cemitério Municipal depois da Santa Missa que está marcada para às 16h30





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