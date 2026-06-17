Confira os falecimentos desta quarta-feira (17) de Ivaiporã e região
Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado
TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Irineu Pinto Cardoso
Idade: 67 anos
Falecimento: Terça- feira (16/06/2026)
Velório: Capela Mortuária
Sepultamento: Quarta-feira (17), no Cemitério Municipal de São João do Ivaí
Ademar Bandeira
Idade: 62 anos
Falecimento: Terça- feira (16/06/2026)
Velório: Na residência, em frente à Prefeitura de Manoel Ribas
Sepultamento: Quarta-feira (17) no Cemitério Municipal depois da Santa Missa que está marcada para às 16h30
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