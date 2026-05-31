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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região neste domingo (31)

Confira as informações atualizadas sobre velórios e sepultamentos em Ivaiporã, Arapuã e Manoel Ribas neste domingo, 31 de maio.

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 09:39:53 Editado em 31.05.2026, 09:39:50
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região neste domingo (31)
Autor Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Maria B. A. Oliveira
Idade: 76 anos
Falecimento: sábado (30)
Velório: Capela Aliança – Sala 02
Sepultamento: Cemitério de Ivaiporã neste domingo às 16 horas

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João Avelino
Idade: 91 anos
Falecimento: sábado (30)
Velório: Salão Patrimônio do Nilo (Arapuã)
Sepultamento: Cemitério Alto Patrimônio Nilo 15 horas neste domingo

Podalirio Antônio Catani
Idade: 66 anos
Falecimento: sábado (30)
Velório: Câmara de Vereadores de Manoel Ribas
Sepultamento: Cemitério de Manoel Ribas neste domingo às 10 horas


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Falecimentos ivaipora Notícias Regionais obituários sepultamentos velorios
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