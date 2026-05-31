Confira os falecimentos de Ivaiporã e região neste domingo (31)

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Maria B. A. Oliveira

Idade: 76 anos

Falecimento: sábado (30)

Velório: Capela Aliança – Sala 02

Sepultamento: Cemitério de Ivaiporã neste domingo às 16 horas

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João Avelino

Idade: 91 anos

Falecimento: sábado (30)

Velório: Salão Patrimônio do Nilo (Arapuã)

Sepultamento: Cemitério Alto Patrimônio Nilo 15 horas neste domingo

Podalirio Antônio Catani

Idade: 66 anos

Falecimento: sábado (30)

Velório: Câmara de Vereadores de Manoel Ribas

Sepultamento: Cemitério de Manoel Ribas neste domingo às 10 horas



