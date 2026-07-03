Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta sexta-feira (03)

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TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Sebastião Antônio Bomfim

Idade: 68 anos

Falecimento: Madrugada de sexta-feira, 3 de julho

Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis

Sepultamento: Sexta-feira (3), após celebração às 15h30, no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

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