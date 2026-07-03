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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta sexta-feira (03)

Dados atualizados sobre velórios e sepultamentos. Acesse e fique informado

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 10:33:45 Editado em 03.07.2026, 10:33:42
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta sexta-feira (03)
Autor Notas de falecimentos de Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TN Online divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Sebastião Antônio Bomfim

Idade: 68 anos Falecimento: Madrugada de sexta-feira, 3 de julho Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis Sepultamento: Sexta-feira (3), após celebração às 15h30, no Cemitério Municipal de Borrazópolis.

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Borrazópolis Falecimentos ivaipora obituários sepultamento Velório
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