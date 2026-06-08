Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (8)

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TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

- Antônio Mendes

Idade: 83 anos

Falecimento: domingo (07.06)

Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis

Sepultamento: segunda-feira (08), às 09 horas, após a Missa de Corpo presente

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- Maria Cristina Urban

Idade: 73 anos

Falecimento: domingo (07.06)

Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre

Sepultamento: segunda-feira (08), horário a definir no Cemitério Municipal

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