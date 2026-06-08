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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (8)

Confira os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região nesta segunda-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 07:12:05 Editado em 08.06.2026, 07:11:59
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Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (8)
Autor Obituário - Ivaiporã e região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

- Antônio Mendes
Idade: 83 anos
Falecimento: domingo (07.06)
Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis
Sepultamento: segunda-feira (08), às 09 horas, após a Missa de Corpo presente

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- Maria Cristina Urban
Idade: 73 anos
Falecimento: domingo (07.06)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: segunda-feira (08), horário a definir no Cemitério Municipal

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