Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (8)
Confira os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região nesta segunda-feira
TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
- Antônio Mendes
Idade: 83 anos
Falecimento: domingo (07.06)
Velório: Capela Mortuária de Borrazópolis
Sepultamento: segunda-feira (08), às 09 horas, após a Missa de Corpo presente
- Maria Cristina Urban
Idade: 73 anos
Falecimento: domingo (07.06)
Velório: Capela Mortuária de Jardim Alegre
Sepultamento: segunda-feira (08), horário a definir no Cemitério Municipal
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