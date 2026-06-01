Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (1º)
Acompanhe as notas de falecimento de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (1º). A lista reúne informações sobre velórios e sepultamentos
Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 08:07:20 Editado em 01.06.2026, 08:07:17
Cemitério Municipal de Ivaiporã - Foto: TN Online/Arquivo
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.
Nair Ferreira da Silva
Idade: 76 anos
Falecimento: domingo (31)
Velório: Capela Aliança (Sala Nobre)
Sepultamento: nesta segunda-feira às 15 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã
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