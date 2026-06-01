Confira os falecimentos de Ivaiporã e região nesta segunda-feira (1º)

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Ivaiporã e municípios da região, conforme as informações são repassadas à redação por familiares e funerárias. A relação reúne dados básicos como nome da pessoa falecida, data do óbito, além das informações sobre velório e sepultamento.

Nair Ferreira da Silva

Idade: 76 anos

Falecimento: domingo (31)

Velório: Capela Aliança (Sala Nobre)

Sepultamento: nesta segunda-feira às 15 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã

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